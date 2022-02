#Reportaža: Beg iz Ukrajine: moški v vojsko, družine v tujino

Obraz vojne v Kijevu je prišel na meje Evropske unije. To niso bili niti tanki niti letala niti vojaki, ki streljajo na vse, kar se premika. Obraz vojne je prišel v neskončni koloni avtomobilov, ki se je začela v predmestjih Kijeva, Odese, Harkiva in Lvova in se po brezpotjih končala na mejnih prehodih, kjer visijo evropske zastave. Avtomobili so se zaustavili, moški so objeli ženske in otroke in se obrnili nazaj. Za njimi je prihajala samo še ruska vojska.