Tomaž Mastnak: Za čigave interese in korist?

Komaj so bili ukrepi proti kovidu preklicani, smo dobili ukrepe proti Rusiji. Preklic protikovidnih ukrepov je najverjetneje začasen. Strukture odločanja in mehanizmi za uveljavljenje ukrepov so ostali na mestu, nedotaknjeni, ponovno se lahko sprožijo kadar koli, mi pa še vedno nimamo nobene obrambe in zaščite pred njimi. Ukrepi proti Rusiji so v dobršni meri delo istih sil z bolj ali manj enakimi cilji. V obeh primerih gre za centralno vodeno globalistično operacijo, v kateri so nacionalne oblasti zgolj podizvajalci. Utapljamo se v totalni propagandi, lažeh in manipulacijah. Obsedno stanje se nadaljuje.