Povprečna plača lani višja tako v javnem kot zasebnem sektorju

Povprečne plače so se lani nominalno in realno zvišale tako v javnem kot zasebnem sektorju. Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1969,59 evra, povprečna neto plača pa 1270 evra. Samo decembra so se v mesečni primerjavi plače znižale, a le v zasebnem sektorju, kar je pripisati nižjemu znesku izplačanih izrednih izplačil.