Maja višja povprečna plača

Povprečna plača za maj je znašala 2208,15 evra bruto in 1434,45 evra neto, kar je v obeh primerih nominalno za 1,2 odstotka in realno za 0,1 odstotka več od plače za april, je danes objavil državni statistični urad. Povprečna plača za maj je bila v medletni primerjavi višja tako nominalno (v bruto znesku za 11 odstotkov in v neto znesku za 10,6 odstotka) kot realno (v bruto znesku za 2,4 odstotka in v neto znesku za 2,0 odstotka).