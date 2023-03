Realno, ob upoštevanju visoke inflacije, se je povprečna bruto plača za januar na mesečni ravni znižala za 0,9 odstotka, v primerjavi z januarjem lani pa je bila višja za 1,4 odstotka. Povprečna neto plača je bila glede na december lani realno nižja za 1,6 odstotka, medtem ko se je na letni ravni zvišala za 2,9 odstotka, je danes objavil Statistični urad RS (Surs).

V javnem sektorju je povprečna bruto plača znašala 2444,1 evra (nominalno 0,5 odstotka manj kot decembra in 9,9 odstotka več kot januarja lani), neto plača pa 1586,45 evra (nominalno 0,7 odstotka manj kot decembra in 11,5 odstotka več kot januarja lani). V sektorju država, ki je osrednji del javnega sektorja, je povprečna bruto plača dosegla 2414,14 evra (0,6 odstotka več kot decembra in 8,4 odstotka več kot januarja lani), neto plača pa 1562,45 evra (0,8 odstotka več kot decembra in 10,2 odstotka več kot januarja lani).

V zasebnem sektorju je povprečna bruto plača januarja znašala 2066,4 evra. Nominalno je bila za 0,8 odstotka nižja kot decembra in za 12,4 odstotka višja kot januarja lani. Povprečna neto plača se je s 1364,22 evra na mesečni ravni nominalno znižala za 1,8 odstotka, medletno pa pa zvišala za 14,1 odstotka.

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3053,79 evra), sledila je plača v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3044,09 evra). Najnižja je bila v tako imenovanih drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (čiščenje, varovanje, agencijsko delo...), kjer je znašala 1528,96 evra.