Od plače za februar je bila povprečna bruto plača marca tako nominalno tkot realno višja za 2,8 odstotka. V neto znesku je povprečna marčna plača znašala 1423,75 evra. To je 2,3 odstotka več kot februarja in devet odstotkov več kot marca lani. Realno se je v mesecu dni zvišala za 2,3 odstotka, v letu dni pa znižala za 1,4 odstotka.

V primerjavi s plačo za februar se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 3,6 odstotka, v zasebnem sektorju pa za 2,3 odstotka. Na letni ravni se je povprečna bruto plača zvišala bolj v zasebnem kot pa v javnem sektorju. V zasebnem sektorju je bila rast 9,4-odstotna, v javnem pa 8,8-odstotna.

Na ravni dejavnosti so najvišjo povprečno plačo prejeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 3754,03 evra bruto. V teh dejavnostih se je v primerjavi s plačo za februar tudi najbolj zvišala, namreč za 31,3 odstotka, in to predvsem zaradi višjih izrednih izplačil. Najnižja pa je bila povprečna plača v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1556,23 evra).