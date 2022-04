Povprečna bruto plača za februar je bila v zasebnem sektorju za 1,6 odstotka višja kot januarja, v javnem sektorju pa je bila nižja za 2,4 odstotka. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila februarja v primerjavi z januarjem nižja za tri odstotke.

V primerjavi s plačo za januar se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 5,2 odstotka, najbolj pa se je znižala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, za 6,2 odstotka. Najvišja je bila v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, kjer je znašala 2636,87 evra.