Cvičku želijo utreti pot naprej, tudi do vesolja

V dolenjski prestolnici želijo zgodbo o cvičku dvigniti na višjo raven. Zato so v skupen dogodek z naslovom Festival cvička združili kar tri: nekoč uspešni zgodbi Tedna cvička, letos petdesetega po vrsti, in študentske Cvičkarije, ki jo obujajo po desetletju premora, ter novejši Pop Up Wine Festival.