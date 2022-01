Čez dan bo ponekod na Notranjskem, pod Karavankami in Kamniško Savinjskimi Alpami ter v severovzhodni Sloveniji pihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10 stopinj Celzija.

V soboto dopoldne bo pretežno oblačno, popoldne se bo od severozahoda počasi jasnilo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na severovzhodu sprva še pretežno oblačno, dopoldne se bo razjasnilo. Drugod bo precej jasno. Predvsem na severovzhodu bo pihal severni veter. V ponedeljek čez dan se bo od jugozahoda pooblačilo, a bo večinoma suho. Pihal bo veter zahodnih smeri.

Vremenska slika: Čez Slovenijo se oslabljena hladna fronta pomika nad Balkan. Za njo se nad Alpami spet krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa je začel k nam dotekati bolj suh, a hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na severni strani in v osrednjih Alpah bo občasno snežilo. Čez dan se bo krepil veter severnih smeri. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo predvsem v krajih zahodno od nas delno zjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Biovreme: V noči na petek in v petek dopoldne bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo, čez dan bo vremenska obremenitev prehodno oslabela in se zopet povečala v soboto zjutraj.