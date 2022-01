Po navedbah novinarjev francoske tiskovne agencije AFP se je na protestih zbrala veliko večja množica kot na podobnih prejšnjih protestnih shodih v belgijski prestolnici, kjer je tudi sedež evropskih institucij.

Organizatorji so navedli število 500.000, policija pa poroča o 50.000 udeležencih. Protestniki so se zbrali dopoldne na severni železniški postaji, od koder so krenili na pohod do parka Cinquantenaire v bližini evropske četrti. Policija je že pred začetkom shoda aretirala šest ljudi, poročajo belgijski mediji.

Protestniki so nosili napise, na katerih so kritizirali belgijskega premierja Alexandera De Crooja in covidno potrdilo ter se sklicevali na svobodo in demokratične vrednote. Mnogi med njimi niso nosili zaščitnih mask.