Schumerjeva je bila tudi sicer vselej zagovornica lepotnih posegov, a le dokler je bilo vse skupaj »v mejah normale«, zato je večkrat povzdignila glas tudi takrat, ko je bilo treba lepotno industrijo kritizirati, ker je vse skupaj preveč »normalizirala«. »Pri nekaterih se ne morem znebiti občutka, da jim ni nikdar dovolj in žal je takšnih vedno več. Mislim, da je to slabo,« je leta 2014 povedala v intervjuju za Cosmpolitan. A ne le lepotne operacije, Amy Schumer je imela v zadnjem času tudi številne resne zdravstvene težave, ki so se stopnjevale od maja 2019, ko je rodila sina, a zdaj se zdi, da jih je premagala. Med drugim so ji lani morali odstraniti maternico in slepič. »Vse moje bolečine zadnjih let so odstranili iz telesa. Zdaj sem spremenjena oseba, polna veselja in nove energije, s katero se lahko posvetim svojemu sinu,« je sporočila takrat.