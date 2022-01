Kazalo je, da bo v ligi ABA 17. krog po dolgem času tisti, ki bo minil brez prestavljene tekme zaradi okužb s koronavirusom v katerem od moštev, a so nato v zadnjem trenutku iz Cibone sporočili, da imajo izbruh pozitivnih primerov, tako da od dobrih obetov na koncu ni bilo nič. Zagrebčani bodo tekmo s Partizanom odigrali v naknadnem terminu. 17. krog ni prinesel veselja košarkarjem Krke, ki so na gostovanju izgubili pomemben obračun za obstanek proti Zadru. Cedevita Olimpija bo na delu v ponedeljek, ko bo ob 18. uri gostila evroligaško Crveno zvezdo.

Krkin deveti zaporedni poraz

Krka se je na parket zaradi okužb s koronavirusom vrnila prvič po 2. januarju, ko je gostila Cedevito Olimpijo, in v prvem polčasu proti Zadru prikazala dobro igro ter tudi vodila. V drugem polčasu je sledil padec, gostitelji pa so si na začetku zadnje četrtine priigrali že deset točk naskoka. A Novomeščani so se še pravočasno zbrali, tri minute pred koncem celo povedli za točko, nato pa znova razpadli. Zadar je tako v domači dvorani ugnal Krko prvič po 29. novembru 2014, za dolenjsko moštvo pa je to že deveti zaporedni poraz.

»Glede na to, da smo bili 15 dni brez tekme, osem igralcev pa deset dni v karanteni in so se na delo vrnili šele v torek zvečer, smo odigrali dobro tekmo. Odločila je želja Zadra. Imeli so 12 skokov v napadu, mi šest. Izgubili so sedem žog, mi 14. Izvajali so 26 prostih metov, mi devet. Kljub vsemu sem vesel, saj se je večina igralcev vrnila po poškodbah, čaka pa nas veliko dela,« je povedal trener Krke Dalibor Damjanović.