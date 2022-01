Katarina Bervar Sternad: Človekove pravice so ali pa jih ni. Vmesne poti ni.

Katarina Bervar Sternad je pravnica, dolgoletna borka za pravice beguncev in šibkih ter varstvo okolja in direktorica nevladne organizacije PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. PIC se je lani povezal v Pravno mrežo za varstvo demokracije, v kateri delujejo tudi Amnesty International Slovenija, Danes je nov dan, Zavod Open, odvetniške pisarne, akademiki in drugi pravni strokovnjaki ter strokovnjakinje.