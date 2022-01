Tamara Zidanšek se je na OP Avstralije v tenisu drugič v karieri uvrstila v tretji krog turnirjev največje četverice. Konjičanka, ki je v Melbournu prvič nosilka turnirja, je upravičila svoj sloves na svetovni lestvici ter se uvrstila med najboljših 32 igralk na svetu. Pot do novega uspeha je bila trnova, saj je proti Britanki Heather Watson v prvem nizu rešila zaključno žogico tekmice, v drugem pa je bila že v zaostanku odvzema servisa. Konjičanka je imela rešitve na vse grožnje in je dvoboj drugega kroga po 108 minutah dobila s 7:6 (4), 6:4.

Tekmici sta se pomerili že prejšnji teden v Adelajdi, kjer je bila v še tesnejšem dvoboju v podaljšani igri odločilnega niza boljša Slovenka. »Na začetku dvoboja sva obe igrali dobro. Res je, da sva igrali že pred tednom dni, ampak tokrat je bila povsem drugačna tekma. Obe sva držali visok nivo od prve točke, iskali sva prave udarce in na koncu so spet odločale malenkosti. Vesela sem, da sem v teh trenutkih ostala zbrana. In to je bilo potem tudi odločilno pri zadnji igri,« je po dvoboju za Radio Slovenija povedala Tamara Zidanšek.

Prvi dvoboj proti Francozinji Najboljši slovenski teniški igralki se je na prvi pogled odprl žreb, saj se bo jutri v šestnajstini finala pomerila z 61. igralko sveta Alize Cornet, s katero doslej še ni igrala. Francozinja je pri 31 letih precej izkušenejša od 24-letne Slovenke. Na OP Avstralije tekmuje že na 60. zaporednem turnirju za grand slam, s čimer lovi absolutni rekord Japonke Ai Sugijama (62). Alize Cornet se je v svoji bogati karieri na vseh štirih največjih turnirjih uvrstila v četrti krog, toda v četrtfinale se ni prebila še nikoli. V nasprotju s Tamaro Zidanšek, ki je bila polfinalistka lanskega Rolanda Garrosa. Alize Cornet je danes pripravila enega največjih presenečenj, saj je s 6:3, 6:3 izločila tretjo nosilko Garbine Muguruza. »Alize Cornet je izkušena igralka. Ve, kako je igrati na takšnem nivoju. Proti njej še nisem igrala, približno pa poznam njeno igro. Vem, da se bodo trenerji pripravili na njo in mi bodo potem to tudi predstavili. Danes imam dan za pripravo,« napoveduje slovenska teniška junakinja, ki v Avstraliji opozarja, da ji vse bolj ustreza tudi trda podlaga. »Odrasla sem na pesku. Večina svetovnih igralk pa že vse življenje trenira največ prav na trdi podlagi. Sama sem se morala tega naučiti. Veliko smo delali za to, imam pa še veliko prostora za napredek. Za zdaj sem zelo zadovoljna s tem, kako stojim na betonskih igriščih,« je sklenila Tamara Zidanšek.

Največja zmaga Črnogorke Največjo zmago v karieri je točno opoldne po srednjeevropskem času dosegla Danka Kovinić. Črnogorka je izločila zmagovalko OP ZDA Emmo Raducanu in se prvič v karieri uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam. Britanka bo očitno potrebovala še nekaj časa, da se bo znašla v središču pozornosti, kar pa ne zmanjšuje uspeha Črnogorke. »Veliko časa že nastopam v svetovnem tenisu, doživela pa sem nedvomno najlepši trenutek. Že v prvem krogu sem dobila tesen dvoboj, ki mi je vzel veliko moči. V tretjem nizu mi je zmanjkalo moči, zato sem varčevala z energijo in nisem kazala svojih čustev. Na srečo se je izteklo sanjsko,« je povedala 27-letna Danka Kovinić. Osrednji dvoboj melbournskega večera je potekal med drugim igralcem sveta in lanskim finalistom OP Avstralije Daniilom Medvedjevom ter domačinom Nickom Kyrgiosom. Rus je upravičil vlogo favorita in dvoboj dobil s 3:1 v nizih. Ljubitelji kontroverznega Avstralca, ki je teniške strokovnjake presenetil z vrhunsko igro, so prišli na svoj račun, saj je Kyrgios uprizoril šov; od udarcev med nogami, veseljačenja, razbitja loparja, servisov izpod roke… »Na igrišče sem stopil z namenom, da zmagam. In sem,« je v intervjuju z dvakratnim zmagovalcem OP Avstralije Jimom Courierjem povedal Daniil Medvedjev in bil deležen bučnih žvižgov jezne avstralske publike. »Zaradi takšnih dvobojev, kot je bil danes,, imam rad tenis. Pričakoval sem emocionalno publiko, ne pa nešportne, kot je bila nekajkrat v dvoboju,« je pristavil po izgonu Novaka Đokovića najvišje postavljeni igralec v žrebu.