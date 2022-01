Do ukrepa vlade o usmrtitvi malih hišnih ljubljenčkov je prišlo po tem, ko so bili tako hrčki, ki so jih prodajali v trgovini za hišne ljubljenčke Little Boss, kot zaposleni pozitivni na različico delta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg hrčkov ukrepi vključujejo činčile, kunce in morske prašičke. Tako bo usmrčenih približno 1000 živali, ki so bile naprodaj v trgovini Little Boss, in še dodatnih 1000 hrčkov v več deset trgovinah s hišnimi ljubljenčki. Uvoz malih sesalcev je bil prav tako ustavljen.

Oblasti so vse, ki so po 22. decembru kupili malega sesalca, pozvale, naj svojega ljubljenčka oddajo za usmrtitev. Minister za zdravje je to potezo zagovarjal kot del previdnostnih ukrepov proti kakršnemu koli prenašalcu okužbe, čeprav ni dokazov o dejanskem prenosu okužbe z živali na človeka.

Ljubitelji živali v Hongkongu so bili ogorčeni in peticijo na portalu Change.org je v manj kot enem dnevu podpisalo več kot 23.000 ljudi.

Ena izmed lastnic, ki je svojega hrčka kupila 1. januarja, se je uprla vladnemu ukrepu. Pri tem je spomnila na nedavno rojstnodnevno zabavo, ki so se je udeležili številni politiki in na kateri je prišlo do več okužb s covidom-19.

V polemiko se je vključila tudi največja opozicijska stranka v mestu, ki je odločitvi vlade nasprotovala in se vprašala, ali se bo ukrep v prihodnosti razširil tudi na okužene mačke, pse ali druge živali.

Kljub temu ima odločitev vlade nekaj podpornikov. Mikrobiolog in vladni svetovalec Yuen Kwok-yung je v torek pohvalil ukrep in dejal, da oddelek za kmetijstvo, ribištvo in ohranjanje narave nima dovolj osebja za karanteno in vsakodnevno testiranje živali, zato jim ni preostalo drugega, kot da sprejmejo tako odločitev.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je na vprašanja o usmrtitvi hrčkov odgovorila, da se nekatere živalske vrste lahko okužijo s koronavirusom in virus prenesejo na ljudi. »To tveganje ostaja majhno, vendar ga nenehno spremljamo,« je dejala Maria Van Kerkhove iz WHO.