Sodnik Okrajnega sodišča v Ljutomeru Gorazd Tivadar je bil včeraj že drugič tarča napada, po navedbah Slovenskega sodniškega društva gre za istega storilca. Ta naj bi mu bil po odhodu s sodišča na parkirišču pred sodno zgradbo vsem na očeh s kladivom povsem uničil obe vetrobranski stekli na osebnem vozilu. »V društvu smo šokirani in ogorčeni ob tej novici,« pravi predsednica društva dr. Vesna Bergant Rakočević.

Septembra 2020 je bil sodnik Tivadar napaden na okrajnem sodišču na Ptuju, kjer je bil zaslišan kot priča v kazenski zadevi zaradi kaznivega dejanje poškodovanja tuje stvari. Incident je zakrivil Boštjan K. z Ljutomera. »Glavna obravnava je potekala neovirano vse do trenutka, ko je bila obdolženemu dana možnost postavitve vprašanj navedeni priči. Obdolženčevo ravnanje se je v tej fazi začelo kazati v žaljenju priče, ki se kljub opozorilu razpravljajoče sodnice v skladu s procesnimi določili zakona o kazenskem postopku ni prenehalo. Fizični napad obdolženega na pričo, ko jo je enkrat udaril v predel ličnice, se je pripetil hipno. Obdolženega je na zahtevo razpravljajoče sodnice iz razpravne dvorane pospremil varnostnik,« so takrat pojasnjevali na a ptujskem okrajnem sodišču.

Tivadar je v preteklosti že razsojal v zadevi, v kateri je bil obtožen Boštjan K. Takrat pa je nastopil le kot priča v postopku, v katerem je Ljutomerčan obtožen, da je marca 2019 popisal stene in z granitnimi kockami razbil nekaj šip na oknih okrajnega sodišča v Ljutomeru. Boštjan K. svoje nezadovoljstvo s slovenskim pravosodnim sistemom izraža že več let in na različne načine, prej s protesti, nato pa se je znesel nad ljutomersko sodno stavbo. Predsednik višjega sodišča v Mariboru je zadevo takrat prenesel na ptujsko sodišče.

Ljutomerčan Boštjan K. je tedaj dejanje potrdil. »Takrat se je sodnik postavil v vlogo sodnika in začel nekaj modrovati in sem ga kar vsekal na polno, da je padel ena dva metra na stran na klop in na eno gospo, katera ga je prijela, da ni padel na tla.« Sodniku Tivadarju je očital, da zoper njega že deset let sproža postopke. »Ko se eden konča, se začne drugi in to že po kmečki logiki ni normalno, ampak je to sistemsko.« je dejal. Policisti so dogodek leta 2020 obravnavali kot sum storitve kaznivega dejanja oviranja pravosodnih organov in tudi kot kaznivo dejanje povzročitve lažje poškodbe.

»Sodniku Tivadarju ter vsem drugim kolegom na Okrajnem sodišču v Ljutomeru, ki so bili s tem brutalnim in zavržnim dejanjem tarče ustrahovanja, izrekamo vso kolegialno in moralo podporo v upanju in prepričani, da se tovrstni napadi nikakor ne bodo obrestovali. Ker pa je napad na sodnika napad na to, kar sodnik predstavlja - sodno oblast - pristojne institucije, konkretno ministrstvo za pravosodje, policijo in državno tožilstvo, pozivamo, da v okviru svojih pristojnosti naredijo vse, da se sodnikom takoj zagotovi bolj učinkovita varnost, ki bi take incidente preprečila, ter pomoč, če do česa takega kljub vsem ukrepom pride; da se zagotovi pregon tovrstnih dejanj po uradni dolžnosti; da se konkretni napad obravnava enako resno, ažurno in odločno, kot če bi se dogodil kateremukoli predstavniku katerekoli veje oblasti (članu vlade, poslancu, sodniku),« pravijo v Slovenskem sodniškem društvu in dodajajo: »Ob tem skrajnem dogodku opozarjamo na skrb zbujajoče ustvarjanje družbene klime, v kateri se sodnih odločb, sodnikov in sodišč ne spoštuje, pač pa ob vsaki priložnosti na različne načine omalovažuje, kar posredno žal le napeljuje na take oziroma podobne incidente,« še opozarja Vesna Bergant Rakočević.