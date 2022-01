Wallace je povedal tudi, da bo manjše število pripadnikov britanske vojske tam krajši čas usposabljalo ukrajinsko vojsko za uporabo tega orožja.

»Ukrajina ima vso pravico braniti svoje meje. To ni strateško orožje in ne predstavlja grožnje Rusiji, namenjeno je samoobrambi,« je poudaril.

Wallace je dodal, da je sveženj mednarodnih sankcij že pripravljen, v kolikor bi se Rusija odločila za kakršnokoli »destabilizacijsko delovanje« v Ukrajini.

»Še vedno upam, da bo diplomacija zmagala. Predsednik Putin se mora odločiti, ali bo izbral diplomacijo in dialog ali konflikt in posledice,« je še dejal za britanski BBC.

Ukrajinski veleposlanik v Veliki Britaniji Vadim Pristaiko je pozdravil dobavo orožja, izrazil pa je tudi skrb, ker Ukrajina ni članica zveze Nato. »Želeli smo biti v Natu (...) toda soočeni smo z največjo vojsko v Evropi in ostajamo sami,« je za BBC povedal v ponedeljek zvečer.

Rusija je medtem obtožila države Nata, da Ukrajino oskrbujejo z orožjem, in da ZDA v regiji spodbujajo napetosti. Glavna zahteva Rusije je ustaviti širitev zveze Nato na vzhod, kot je nedavno dejal tudi namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov.

V Moskvi so bili danes kritični do pošiljanja orožja Ukrajini. »To je izredno nevarno in ne prispeva k zmanjšanju napetosti,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Vse to povečuje skrbi Rusije, da bi v Ukrajino lahko prišlo orožje različnih dobaviteljev, pri čemer pogosto ne gre za defenzivno, ampak ofenzivno orožje, se je na izjave britanskega obrambnega ministra odzval Peskov.

Medtem sicer tudi druge države Nata pripravljajo različne oblike vojaške pomoči Ukrajini. Po poročanju kanadske mreže Global News in tujih tiskovnih agencij naj bi Kanada v državo napotila majhen kontingent specialnih sil, v ZDA pa je skupina senatorjev Ukrajini obljubila solidarnost in orožje, vključno s protitankovskimi raketami javelin, raketami stinger in čolni.