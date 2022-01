Za izvolitev v prvem krogu glasovanja je bila potrebna absolutna večina.

Francoska političarka Veilova, ki je parlament kot prva ženska vodila med letoma 1979 in 1982, je bila namreč znana po svojih prizadevanjih za pravice žensk, vključno s pravico do splava.

Metsola, mati štirih otrok, je bila sicer deležna kritik zaradi stališča glede pravice do splava. Ta je na Malti, od koder prihaja, prepovedan, Metsola pa lani ni podprla resolucije Evropskega parlamenta, da bi morali vsem ženskam zagotoviti pravico do prekinitve nosečnosti.

»Tisti, ki želijo spodkopati demokracijo, vladavino prava, svobodo govora in temeljne pravice, tisti, ki ženske vidijo kot tarče in zanikajo pravice LGBTIQ, vedite, da tega naša hiša ne bo nikoli sprejela,« je dejala v govoru po izvolitvi.

Med prednostnimi nalogami za prihodnje obdobje je izpostavila zeleni dogovor in gospodarsko okrevanje po pandemiji. Opozorila je na nujnost boja proti lažnim informacijam in krepitvi solidarnosti v Evropi.

Weber: Dokaz, da tudi majhne države v EU nekaj pomenijo

Vodja skupine EPP Manfred Weber pa je ob čestitkah Metsoli spomnil, da nova predsednica prihaja iz majhne države, njena izvolitev pa dokazuje, da tudi majhne države v EU nekaj pomenijo.

Poleg Metsole sta se za predsedniški položaj potegovali še Alice Bah Kuhnke iz vrst Zelenih in Sira Rego iz Levice, medtem ko je Kosma Zlotowski iz Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) kandidaturo umaknil.

Socialistu Sassoliju bi se v tem mesecu iztekel mandat. Njegova izvolitev julija 2019 je bila rezultat dogovora treh največjih političnih skupin, da bo v drugi polovici mandata položaj predsednika pripadel EPP.

Tri največje skupine so dogovor o sodelovanju sklenile tudi za drugo polovico mandata. Med prednostnimi nalogami so ohranitev evropskih vrednost in vladavina prava, podnebje, zdravje, digitalizacija in okrevanje gospodarstva.

»Medtem ko skrajneži govoričijo, mi konkretno delamo za državljane,« so v ponedeljek ob tem na Twitterju zapisali v skupini Renew.

Po izvolitvi predsednice evropski poslanci volijo še 14 podpredsednikov in pet kvestorjev, določili bodo tudi sestavo parlamentarnih odborov za preostanek mandata. Zaradi pandemije covida-19 je tudi tokratno zasedanje hibridno, glasovanje pa poteka na daljavo.