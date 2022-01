Krivo “dvojno” prehitevanje

Vse kaže, da so na Primorskem dnevi že tako lepi, da na ceste privabljajo tudi motoriste. A ceste so mrzle in polne peska ter zato zelo nevarne. Motoristom pa so lahko nevarni tudi nepazljivi vozniki avtomobilov. Slednje je izkusil tudi 62-letni italijanski motorist, ki se je v nedeljski nesreči blizu Podsabotina huje poškodoval.