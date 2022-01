Sodišče v Istanbulu je danes zavrnilo zahtevo obrambe za izpustitev Kavale. Določilo je tudi datum nove obravnave in sicer 21. februar. Svet Evrope je dal Turčiji čas do srede, da Kavalo izpusti na prostost ali predloži utemeljitev, zakaj ga zadržuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Če Ankara do srede tega ne bo storila, lahko Svet Evrope primer vrne Evropskemu sodišču za človekove pravice v nadaljnje ukrepanje. Sodišče je v preteklosti sicer že razsodilo, da je bil namen Kavalovega pridržanja »utišati ga kot zagovornika človekovih pravic« in zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Poziv k njegovi izpustitvi so nato večkrat ponovili tako Svet Evrope kot vlade številnih zahodnih držav, a brez rezultatov.

Če Turčija še naprej ne bo upoštevala pozivov Sveta Evrope, bi lahko v prihodnosti izgubila glasovalne pravice ali bila celo izključena iz Sveta Evrope, ki se mu je pridružila leta 1950. Ta postopek sicer lahko traja več mesecev ali let.

Poslovnež in filantrop Kavala je vse od oktobra 2017 v priporu brez obsodbe zaradi domnevnega financiranja vala protivladnih protestov leta 2013 in sodelovanja pri poskusu državnega udara proti turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu leta 2016.

Poziv desetih zahodnih držav, vključno z ZDA, da Turčija izpusti Kavalo, je oktobra lani sprožil diplomatski spor, zaradi katerega je Ankara skoraj izgnala veleposlanike teh zahodnih držav.