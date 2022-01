»Boli, takšen poraz zelo boli. Še posebno s tako visoko razliko, čeprav so Danci boljši, a ne za enajst golov. To ni realna slika razmerja moči med reprezentancama, tega si ne bi smeli dovoliti,« je po porazu proti glavni favoritinji za naslov evropskega prvaka dejal slovenski reprezentant Gašper Marguč. Po prvem polčasu v dvorani Fönix Arena ni kazalo na takšen polom, kajti v 30 minutah je bil izid kar osemkrat izenačen, Slovenci pa so trikrat vodili za gol (1:0, 8:7, 9:8). »Prvi polčas je veliko obetal, a v drugem so bili Danci vsaj za razred boljši od nas. Vendar zdaj ni časa za objokovanje, saj nas čaka Črna gora,« je po drugem najvišjem porazu Slovenije na njenih 78 tekmah v zgodovini EP – najhujši z 21:36 proti Franciji na Švedskem 2002 – dodal dolgoletni član madžarskega Veszprema.

V ekipi selektorja Ljubomirja Vranješa je zaradi poškodbe kolena manjkal kapetan Jure Dolenec, njegovo vlogo je prevzel njegov namestnik Blaž Janc. »Ne čutim posebnih bolečin in vsak dan se počutim bolje. A vse skupaj bi moral preveriti na igrišču. Ko sprintaš, skačeš in si v kontaktu z nasprotniki, je to povsem drugače, kot če ležiš v postelji. Poskusil bom, upam, da bo šlo in da še nisem rekel zadnje besede na tem prvenstvu,« se nadeja Jure Dolenec , levoroki član francoskega Limogesa, ki dodaja, da je tekme najtežje gledati s tribune. Pred današnjim dvobojem s Črnogorci, ki neposredno odloča o drugem mestu v skupini A in napredovanju med 12 najboljših reprezentanc v Evropi, Škofjeločan meni: »Ta tekma bo za nas kot finale. Zmaga nam zagotavlja še najmanj štiri dodatne tekme. Enostavno moramo zmagati in z uvrstitvijo v drugi del doseči prvi cilj na letošnjem evropskem prvenstvu.«

Že po manj kot devetih minutah drugega polčasa so Skandinavci naredili delni izid 6:1 za vodstvo z 22:15. »Ko sem kasneje v nekem trenutku pogledal na semafor, sem se zgrozil, saj je bilo plus osem za Dance. Ko so si na začetku drugega polčasa priigrali štiri, pet golov prednosti, smo enostavno nehali igrati, kar se ne sme več ponoviti,« se zaveda Borut Mačkovšek , ki je bil po slabi predstavi proti Severni Makedoniji (strel 8-2) s šestimi goli prvi strelec Slovenije proti Danski s šestimi goli ob le dveh zgrešenih strelih. Na nasprotni strani sta v polju blestela Mikael Hansen (osem golov iz 13 strelov) in Mathias Gidesel (sedem brez zgrešenega strela; MVP na OI v Tokiu), v vratih pa Niklas Landin (14 obramb) za zmago, s katero si je Danska (ob 73-odstotni uspešnosti pri strelih na gol, slovenska 53) in rezultatu 18:9 v drugem polčasu že pred današnjim zadnjim krogom priigrala napredovanje v drugi del Eura v Budimpešti.

Črnogorci presenetili Blagotinška

Krožni napadalec Blaž Blagotinšek je v dobrih 32 minutah na igrišču iz dveh poskusov dvakrat zatresel dansko mrežo, v obrambi pa pridelal eno izključitev. »Nikoli ni prijetno izgubiti, sploh pa ne s tako visoko razliko. A zdaj moramo čim prej pozabiti na to tekmo in iti s svežimi in dvignjenimi glavami naprej. Vsako tekmo je treba takoj pozabiti, ne glede na uspeh ali neuspeh. Čaka nas najpomembnejša tekma doslej, tekma za biti ali ne biti. Iz igre proti Danski moramo dobre stvari prenesti tudi na tekmo s Črno goro, slabe pa popraviti,« opozarja Blaž Blagotinšek, ki danes praznuje 28. rojstni dan. Zaradi koronavirusa oslabljeni Črnogorci so v soboto presenetili Severno Makedonijo in jo premagali z 28:24, a »Blagi« ni bil presenečen nad razpletom: »Niti ne. No, mogoče so me Črnogorci malce presenetili s svojo igro, saj igrajo dober, lep in hiter rokomet. Kakšno Slovenijo pričakujem proti Črnogorcem? Takšno, kot je bila v prvem polčasu proti Danski.«

Dvakratni evropski prvaki Danci (Norveška 2008, Srbija 2012), ki se na zadnjem Euru 2020 niso prebili niti v drugi del in so ga končali šele na 13. mestu, so imeli doslej le eno okužbo s koronavirusom, a se je vratar Jannick Green že vrnil v ekipo, v kateri pa bo ob Niklasu Landinu (Kile) in Kevinu Möllerju verjetno bolj ali manj le statiral. Slovenija reprezentance z vzdevkom Danski dinamit na dosedanjih devetih medsebojnih tekmah na velikih tekmovanjih ni premagala že od Eura 2000 na Hrvaškem (28:24), a selektor Ljubomir Vranješ v sobotnem polomu proti Skandinavcem ne vidi športne tragedije. »V prvem polčasu smo igrali odlično v obrambi in napadu, v drugem pa smo izgubili fokus in se nismo držali tega, kar smo se dogovorili v garderobi. To nam mora biti v poduk. Je pa res, da je težko obdržati zbranost vseh šestdeset minut, posebno proti takšni ekipi, kot je danska.« Danes ga čaka obračun s Črnogorci: »Zavedamo se, kaj nam ta tekma prinaša oziroma kaj odnaša, temu primerno se tudi pripravljamo. Vseh šestdeset minut bomo morali biti na visoki ravni in ne sme se nam ponoviti zgodba iz drugega polčasa proti Danski.«