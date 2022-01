»Vsi mi smo 'divine' bitja, le da se tega v dnevnem življenju, polnem živčnosti in hitenja, ne zavedamo. Zavemo pa se tega takrat, ko se v sebi umirimo. Takrat smo tudi dosegljivi za ideje, ki prihajajo 'od zgoraj',« je za uvod v zgodbo blagovne znamke Divine Bugs povedala Lidija Žagar. Energična ustanoviteljica družinske znamke, tudi motoristka, je idejo za svoje žuželke dobila »'od zgoraj', po delavnici dr. Joeja Dispenze«.

A če želimo zgodbo pripeljati do oblikovanja znamke, je prav, da omenimo že dijaška in kasneje študentska leta Žagarjeve. Že takrat se je kot ljubiteljica mode in lepega preživljala s šivanjem in oblikovanjem oblačil za prijatelje, kasneje pa predvsem zase in svoje najbližje. »Med drugim sem šivala tudi smučarske kombinezone, ki jih takrat pri nas ni bilo mogoče kupiti,« je povedala in priznala, da je po dvajsetih letih dela v drugi panogi potrebovala spremembo in nove izzive v življenju. »V Berlinu sem obiskala večdnevno delavnico dr. Joeja Dispenze , ki je v Sloveniji znan po knjigah Ti si placebo, Postanite brezmejni, Odvadite se biti to, kar ste,« pove in razloži, da gre predvsem za spreminjanje podzavestnih vzorcev. »In ko ima človek priložnost brez zunanjih dražljajev meditirati tudi po sedem ur na dan, kar sem v Berlinu tudi počela, se ideje vrstijo tako, da jih komaj ustaviš.«

Pot od hotela do seminarja je vodila skozi trgovski center, mimo trgovine z modnimi dodatki. »Šele drugi dan sem opazila, da so broške s čebelicami, kačjimi pastirji, pajki, hrošči zložene pod mizo. Nikoli me niso zanimali cvetlični vzorci ali rože. Vedno sem iskala žuželke in jih kot modne dodatke vključevala v svoje modne kombinacije. Lahko verjamete, da sem na tisti stojnici pokupila skoraj vse,« iskreno pove sogovornica in prizna, da je po uspešnem nakupu med večerno meditacijo prišla do ideje, da z družino ustvari znamko, posvečeno žuželkam. »Upodobiti smo jih želeli na puloverjih, hoodijih, majicah, puloverjih in še kje. Da bi izvedela več o življenju in poslanstvu žuželk, sem začela brskati po literaturi in spoznala, da zaradi pretirane uporabe pesticidov mnogim grozi izumrtje. Hkrati pa bodo nastajale nove vrste, odporne proti pesticidom,« je povedala Lidija Žagar. Na vprašanje, ali ni nenavadno, da tako opeva rogače in nadležne muhe, v smehu pove: »Morda, vendar je treba upoštevati, da ima vse, kar je v naravi, svoje poslanstvo. Muhe razgrajujejo organske odpadke in po nekaterih študijah bi se svet zadušil v dušiku, če jih ne bi bilo. Zadnja angleška študija pravi celo, da na svojih krilih nosijo več cvetnega prahu kot čebele. Govnači, kot so rogači, so redko videni tudi v Sloveniji in jim grozi izumrtje.«

Uporablja izključno organski bombaž

In prav na tem temelji znamka Divine Bugs, ki za material svojih izdelkov uporablja izključno organski bombaž, ki se ga v svetu trenutno proda zgolj odstotek in je dejansko edini, pri proizvodnji katerega se ne uporablja pesticidov. Našli so odličnega belgijskega dobavitelja z vsemi potrebnimi certifikati. Ali kot je argumentirala svojo odločitev Žagarjeva: »Žuželkam smo želeli dati varno podlago, zato so naše majice vse iz 100-odstotnega organskega bombaža. Le puloverji vsebujejo 15 odstotkov recikliranega poliestra, ker bi iz pralnega stroja sicer prišli preveč zmečkani. Je pa poliester med dvema plastema bombaža, tako da lahko brez zadržkov majico nosimo na golo kožo,« je povedala sogovornica.

Vzorci na oblačilih, ki so večinoma uniseks, so plod slovenskih dizajnerjev. K sodelovanju je Žagarjeva povabila grafično oblikovalko in risarko Jagodo Jenčič, Majo Rak, ki stoji za dizajnom predvsem poletnih oblek, in pa Manjo Fürst, ki stoji za kolekcijo nočnih metuljev. »Ti so v različnih barvah, tudi zlati ali črni na modri podlagi,« je povedala sogovornica in omenila, da so na prigovarjanje mnogih pred kratkim predstavili še otroško linijo. »Ena zadnjih ilustracij so padalci. Drobne žuželke, ki za padala uporabljajo liste dreves in počasi padajo proti tlom. Tam jih radovedno spremljajo druge žuželke,« pove sogovornica in doda, da je za vsakim 3D-ročnim potiskom veliko dela. »Morda se na slikah ne vidi dobro, ampak mladim gospodičnam so všeč tudi majice s potiskom muh z rdečimi plišastimi čevlji, ki držijo dežnik,« je še povedala in priznala, da ni pričakovala, da se bo morala bolj kot z oblikovanjem ukvarjati z marketingom in postavljanjem spletne trgovine. »Priznam, da se je v zadnjih letih marketing močno spremenil. Če nisi na družbenih omrežjih, je, kot da ne obstajaš,« pove in doda, da so na trg prišli marca pred dvema letoma, prav v času karantene. »Si pa danes upam trditi, da so nas stranke dobro sprejele in redno sprašujejo po novih žuželkah. Seveda nam dajejo tudi nove ideje zanje, in če je v naših močeh, jim skušamo priti naproti tudi pri individualnih željah,« še pove Lidija Žagar. Eden njenih najljubših potiskov je muha, ki v roki drži srce. Ker, kot pravi, muha simbolizira obilje in blaginjo v času stiske. Pošilja sporočilo, da bo z vztrajnostjo, doslednostjo in odločnostjo tudi v težkih časih mogoče doseči zmago. In to je, lahko bi rekli, tudi eno od sporočil, ki jih Lidija Žagar s svojimi žuželkami pošilja v svet.