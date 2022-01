Kot drugo me preseneča, da svetovni virtualni vrh o krepitvi demokracije in zoperstavljanju avtokratizmu organizirajo ZDA. Zakaj je takšno ravnanje ZDA presenečenje? Prav ZDA so od Afrike, Bližnjega vzhoda do Azije dobesedno opustošile svet s svojimi nasilnimi (vojaškimi) akcijami za širjenje demokracije. Uresničevanje ameriških načrtov za razmah demokracije je povzročilo milijone človeških žrtev in nepopravljivo škodo naravnemu okolju. To se je zgodilo, ker so ZDA pod krinko širjenja demokracije vzpostavljale predvsem svoj dominantni politični in gospodarski vpliv po svetu.

Zakaj govorimo o točki preloma demokracije? Ker se z orodji prevladujoče predstavniške demokracije legalno vzpostavljajo tudi aliberalni avtokratski režimi pri upravljanju države. Pozivi državljanom, naj se množično (tudi obvezno) udeležijo parlamentarnih volitev, so v takšnem okolju sprevrženo ravnanje. Brez korenitih sistemskih sprememb za krepitev legitimnosti pri upravljanju države tudi množična udeležba volilcev ne zagotavlja, da bo upravljanje države v prihodnje usmerjeno v uresničevanje materialne, družbene in okoljske blaginje prebivalstva.

Pred očmi svetovne javnosti so se zvrstili dogodki, ki so razkrili, da se tudi ZDA, zgodovinsko izpričana zagovornica demokracije, ne morejo ubraniti pred avtokratskim sistemom upravljanja države. Ob zadnjih predsedniških volitvah so privrženci avtokratsko nastrojenega Trumpa celo nasilno zavzeli in razdejali prostore Kongresa, hrama ameriške demokracije. Bolj prepričljivega opozorila, da je predstavniška demokracija iztrošena in v zadnjih izdihljajih, svetu ni mogoče posredovati.

V skupini držav, ki vesoljnemu svetu na najslabši možni način dokazujejo, da je predstavniška demokracija dosegla svoj zenit in prelomno točko za demokracijo, je tudi Slovenija. Levji delež zaslug za takšen položaj Slovenije v svetu pripada Janezu Janši, prvaku stranke SDS, in vsem, tudi predsedniku države, ki podpirajo ali pasivno spremljajo njegovo početje. Janša vse družbene podsisteme neustavljivo uravnava po modelu avtokratskega upravljanja države.

Unijo, njeno politično elito, je kriza demokracije povsem presenetila. Tukaj ni opravičila, ker avtokratski sistem upravljanja države predstavlja hujšo kršitev pogodbenih zavez članic Unije. V Sloveniji je leta 2003 ob 60-odstotni udeležbi za vstop v Unijo glasovalo skoraj 90 odstotkov volilcev. Vendar je evropska komisija državljane Unije v Sloveniji dobesedno pustila na cedilu. Zakaj? Slovenska oblast huje krši vrednote Unije (2. čl. pogodbe), kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti in spoštovanje človekovih pravic. Državljani odločno protestiramo, evropska komisija kot skrbnica pogodbe pa ob kršitvah v pogodbo zapisanih vrednot svojih skrbniških obveznosti in pristojnosti ne uresničuje.

Janez Krnc, Litija