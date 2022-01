Nepreslišano: Alena Buyx, predsednica nemškega sveta za etiko (Deutscher Ethikrat)

Kar je nazadnje prepričalo 20 članov sveta za etiko, ki so glasovali za uvedbo obveznega cepljenja: obvezno cepljenje zmore vzpostaviti pozitivno ravnovesje svobode, lahko omogoči več svobode za vse. Jasno nam je bilo, da je obvezno cepljenje zelo globok poseg v osebne svoboščine in temeljne človekove pravice. Vendar so hkrati dolgo časa in včasih intenzivno omejene osebne svoboščine mnogih drugih ljudi. Če je zaključna bilanca svobode pozitivna, je to pomemben argument v prid uvedbi obveznega cepljenja. Odločilna je bila tudi nepravična porazdelitev bremen v pandemiji. So osebe, ki so bile cepljene, ki so previdne, vendar imajo morda srčno bolezen, raka ali so imele prometno nesrečo in morda niso deležne ustrezne bolnišnične obravnave, ker je preveč hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, med katerimi bi se lahko precejšnji delež temu izognil. Takšna porazdelitev škodljivih učinkov je nepoštena. Poleg tega je bilo treba vedno znova omejevati življenja mnogih ljudi, zato da smo zaščitili zdravstveni sistem za vse, kar je tudi imelo psihološke, finančne in socialne posledice. Tudi to je nepravična porazdelitev bremen. To je treba v prihodnje preprečiti. Der Spiegel