Policisti so voznika zaznali zvečer v Moškanjcih zaradi nezanesljive vožnje in ga ustavili. Ker se je nenavadno vedel, so mu odredili postopek za prepoznavo znakov in simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, ter preizkus alkoholiziranosti, a je oba odklonil. Odklonil je tudi pregled v zdravstveni ustanovi.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, nakar je 51-letnik vseeno naglo speljal in odpeljal v smeri Ormoža. Policista sta se zapeljala za njim in ga želela ustaviti, a jima je to preprečeval z vijuganjem.

V Sodincih in nato še v Savcih so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil, t. i. stinger ali bodičasti trak, ki je vozilu preluknjalo tri pnevmatike. Voznik je z vožnjo vseeno nadaljeval, ustavila ga je šele blokada policijskih vozil v Lešnici.

Ker je imel 51-letnik v vozilu v rokah manjši nož, so policisti uporabili prisilna sredstva in plinski razpršilec ter ga prijeli in mu zasegli vozilo.

Zaradi uporabe plinskega razpršilca in oskrbe rane na nogi, ki jo je dobil, ko je brcal proti policistom, so mu policisti nudili tudi zdravniško pomoč. To je nato dobil še v Splošni bolnišnici Ptuj, so še sporočili.