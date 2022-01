V največji koalicijski stranki SDS so po besedah poslanca Jureta Ferjana tako z vsebino kot s kandidati za poslance na volitve pripravljeni. Kot je poudaril, so vsake volitve pomembne, odločilne, ključne. V prihodnjih 100 dneh pa bi po njegovih besedah morali dati prednost vsebini in konkretnim projektom ter govoriti »o tem, kaj je bilo narejeno in kaj je še treba narediti, in da bo v ospredje po volitvah prišlo sodelovanje, in ne izključevanje«. Zlasti slednjega je po njegovi oceni v času spopadanja z epidemijo covida-19 primanjkovalo.

Ob tem Ferjan še ocenjuje, da se je aktualna vladna koalicija od nastopa mandata »aktivno ukvarjala z realnimi problemi ljudi«, kar po njegovih besedah dokazuje delo na terenu. Do volitev bo tako vlada obiskala vse statistične regije, DZ pa čaka tudi še obravnava predloga novele zakona o dohodnini. Glede preostalih projektov bo po njegovih besedah možno več povedati po današnjem koalicijskem sestanku na Brdu pri Kranju, kjer bodo med drugim obravnavali prioritete in projekte, ki jih še lahko izpeljejo do konca mandata.

Po koalicijskem sestanku je tako pričakovati tudi izjave ostalih koalicijskih partneric.

V 100 dneh do volitev še možno speljat nekatere projekte Vodja poslanske skupine stranke Konkretno Gregor Perič je sicer ob prihodu na sestanek dejal, da je v 100 dneh do volitev možno izpeljati še nekatere projekte. Prav to, da ugotovijo, katerim bodo dali prednost, pa je po njegovih besedah namen današnjega sestanka. V stranki sicer kot pomembno ocenjujejo, da se nadaljujejo vsa prizadevanja za gospodarsko okrevanje Slovenije. »Konkretno bomo ostali politični partner gospodarstva in se trudili za čim bolj razpršen razvoj Slovenije,« je še napovedal. V SD so na današnji novinarski konferenci 100 dni pred volitvami začeli plakatno akcijo »čez 100 dni na volitve vsi« in pozvali državljane k udeležbi na volitvah. »Te volitve so namreč prelomne, predstavljajo plebiscit in začetek družbenega dogovora o drugačni državi,« je ob tem dejal predsednik konference SD in evropski poslanec Milan Brglez. Po njegovih besedah se bodo namreč ljudje na volitvah morali odločiti, ali želijo demokratično in socialno državo, kjer imajo možnost vsi, ali pa avtoritarni režim, ki ščiti zgolj nekatere. Kot je še poudaril, je le z volitvami mogoče zamenjati aktualno vlado. Udeležba na volitvah je po njegovem mnenju nujna tudi zato, ker je dovolj kaosa, konfliktov, klientelizma in korupcije, ljudje pa potrebujejo drugačno Slovenijo. Socialni demokrati so po njegovih besedah pripravljeni prevzeti odgovornost. »Zavzemamo se za to, da postanemo resna evropska država, ki bo usmerjena na zahod, ki bo zagotavljala solidarnost v družbi, višje plače za vse, bo visoko razvita, zagotavljala dostopno javno zdravstvo ter spoštovanje različnosti,« je dejal Brglez. Ob tem je še napovedal, da bodo prav zaradi spoštovanja različnosti vključevali, in ne izključevali. »Družbeni dogovor, ki je za tem, da prevzamemo oblast, predpostavlja, da stopimo skupaj,« je še poudaril.