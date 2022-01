David Hockney velja za enega največjih sodobnih britanskih umetnikov. Ni le slikar, je tudi fotograf, scenograf, velja pa za enega najpomembnejših predstavnikov pop arta 60. let preteklega stoletja.

Kultne slike bazenov

Dunajska razstava bo prikazala tudi nekaj njegovih slik kultnih bazenov. Negove slike kopalcev zrcalijo brezskrben in nekonvencionalen kalifornijski način življenja. Kalifornija mu je tako v zasebnem življenju kot v slikarstvu ponudila neizmerno svobodo. Slikal je s svetlobo in intenzivnimi barvami. Na razstavi bodo prikazani tudi njegovo natančno raziskovanje pokrajin, portretov in aktov, »ki se venomer prepletajo z njegovo biografijo in identiteto«, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani. Za postavitev dunajske razstave je galerija Tate zagotovila njegove največje mojstrovine, kot so Prvi zakon (1962), Gospod in gospa Clark in Percy (1970–1971) ter Moji starši (1977). Pomemben del razstave, ki bo odprta do 19. junija, bo tudi obsežen sklop grafik.

V umetniških delih Davida Hockneyja je bila sicer od nekdaj prisotna homoerotika, kar velja tudi za obdobje, ko je bila homoseksualnost v Veliki Britaniji še kazniva. Pri slikanju pokrajin pa se umetnik pogosto vrača k svojim koreninam na sever Anglije.