Novelo zakona o javnem naročanju medicinske opreme in pripomočkov je v zakonodajni postopek vložila koalicija s podporo SNS. Predlog je uvodoma predstavila poslanka SDS Karmen Furman, sicer predsednica preiskovalne komisije DZ za področje nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, ki je samo pri nabavi kolčnih protez ugotovila, da je razlika v ceni med slovenskimi bolnišnicami kar 75 odstotkov.

Z uvedbo sistema evropsko primerljivih cen bi tovrstno prakso preprečili, je prepričana Furmanova: »Preprečili bi torej, da bi se enak material istega proizvajalca pri nas prodajal po bistveno višjih cenah kot v drugih evropskih državah, kakor tudi, da bi se cene enakega materiala med slovenskimi bolnišnicami še naprej bistveno razlikovale«.

V praksi bi se referenčna cena določila na javnem razpisu, oblikoval bi jo na novo ustanovljeni vladni urad, pristojen za centralno evidenco, po pregledu pridobljenih podatkov iz slovenskih bolnišnic in bolnišnic držav članic Evropske unije. »Z leti smo bili v Sloveniji priča številnim korupcijskim aferam o drago preplačanih medicinskih pripomočkih in opremi - nekaj, kar zakon, ki je danes pred nami, želi za večno odpraviti,« je dejal Dušan Verbič iz poslanske skupine Konkretno.

Predlog bo podprla tudi poslanska skupina SNS. Jani Ivanuša je v obrazložitvi stališča opozoril, da sta zdravnika Marko Noč in Blaž Mravlje dokazala, da se samo pri nabavi žilnih opornic lahko privarčuje najmanj dva milijona evrov letno. »S tem denarjem bi lahko uspešno rešili problem financiranja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, denarja je torej dovolj, problem je v zakonih in v etiki vpletenih v javna naročila,« je dodal.

Spremembe zakona pozdravljajo v NSi. Andrej Černigoj je izpostavil, da če se za medicinski material nameni manj denarja, ga bo več ostalo za dobrobit človeka v zdravstveni oskrbi in dodal: »Čakalne vrste bomo lahko skrajšali brez namenjanja dodatnega proračunskega denarja v zdravstveno blagajno.«

Spremembe zakona predvidevajo, da se bo v primeru, ko določenega artikla ne bo mogoče naročiti po referenčni ceni, niti z zakonsko dopustnim odstopanjem, ki predvideva, da se blago lahko nabavi do 10 odstotkov nad določeno referenčno ceno, blago lahko nabavilo s pogajanji brez predhodne objave. »S takšno ureditvijo se izognemo kartelnemu dogovarjanju ponudnikov, kar se je v praksi, kot je potrdila tudi ena izmed prič na preiskovalni komisiji, do sedaj dogajalo,« je dodala Furmanova.

Novelo zakona bodo soglasno podprli v poslanski skupini DeSUS, saj ta po njihovem mnenju dodatno regulira področje javnega naročanja medicinske opreme in medicinskih pripomočkov. »To je tisti del javnega naročanja, ki je izrazito kontaminiran z grabežljivostjo ponudnikov s servilnostjo naročnikov, s spoštovanjem forme in uporabe stotin trikov za to, da se izogne smislu,« je stališče obrazložil Robert Polnar.