V času med 25. in 30. decembrom 2021 je bil v Ilirski Bistrici zaznan izbruh nalezljive bolezni. Z znaki akutnega gastroenterokolitisa je zbolelo 123 oseb. Pri večini obolelih sta okužbo spremljala bruhanje in vodena driska, pri nekaterih tudi povišana temperatura. Navajali so tudi slabost in bolečine v trebuhu. Pri devetih vzorcih blata obolelih občanov je bil kot povzročitelj izoliran norovirus GI/GII. V enem vzorcu blata je bil izoliran Bacillus cereus, še navaja NIJZ.

Po navedbah inštituta so izvedeni ukrepi ob izbruhu nalezljive bolezni obsegali epidemiološko poizvedovanje, odvzem brisov na snažnost rok mesarja in opreme v mesnici, zdravniški pregled zaposlenih v mesnici, odvzem vzorca sumljivega živila pri oboleli osebi, odvzem vzorcev blata pri nekaterih obolelih, izveden je bil izreden nadzor pristojne inšpekcije službe v mesnici.

Izpostavljeno je bilo 139 oseb, tri osebe so navedle, da sumljivih živil niso jedle in niso imele prebavnih težav, trinajst oseb je navedlo, da so jedle tatarski biftek iz navedene mesnice in niso imele prebavnih težav, dvanajst oseb pa je navedlo, da niso jedle nobenega sumljivega živila, zbolele pa so dan ali dva za drugimi. Prebavne težave so imeli tudi njihovi družinski člani, ki so navedli, da so jedli eno od sumljivih živil.

Iz poročila o mikrobiološkem preizkušanju živila (tatarski biftek) je razvidno, da so preizkušani parametri v mejah sprejemljivih vrednosti. Iz tega NIJZ sklepa, da ne gre za okužbo živil, kupljenih v mesnici, temveč za kontaktni prenos, verjetno preko embalaže, ki je prišla v stik z delovnimi površinami, predvsem s tistimi, ki se jih dotikajo stranke (prodajni pult, pos terminal, dozator razkužila).

Izključena ni niti možnost poprejšnjih okužb oseb, ki so se udeležile družinskih praznovanj, na drugih prednovoletnih prireditvah, kot so poslovni zaključki leta, prednovoletne prireditve. Te osebe so lahko okužbo prenesle v svoje domove in med sorodnike, sklepajo na NIJZ.