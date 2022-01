Prelaz povezuje južnoležeči Kanalsko in Železno dolino s severno Ziljsko dolino oziroma kraja Tabljo na italijanski in Šmohor (Hermagor) na avstrijski strani. Prelaz je z avstrijske strani odprt vse leto, medtem ko je z italijanske strani zaradi geoloških posebnosti pozimi občasno zaprt.

Smučišče leži na od približno 1300 do 2000 metrov nadmorske višine, sezona pa traja običajno od decembra do aprila. Ker je to smučarsko središče blizu Slovenije, ga izredno radi obiščejo tudi slovenski smučarji. Proge so različnih težavnostnih stopenj, po njih pa vas popelje kar 5 kabinskih žičnic, med njimi ena najdaljših v Alpah. Z vsemi žičniškimi napravami lahko v eni uri prepeljejo do 39.000 smučarjev, kar je dober podatek za vse, ki se bojite dolgih vrst in dolgega čakanja. Pa še z nečim se lahko pohvalijo – z najdaljšo progo, ki je dolga kar nekaj sto metrov manj kot osem kilometrov.

Priljubljeno smučišče za Slovence Mokrine, največje smučišče na avstrijskem Koroškem, so za slovenske ljubitelje smučanja in deskanja s 110 kilometri prog tudi sicer med večjimi smučišči, a so obenem dokaz, da se prostranost in primernost za družine ne izključujeta nujno. Najmlajši se bodo v štirih smučarskih šolah z zavarovanimi poligoni za vadbo prvič dričali po svežem celcu. Smučišče je z zabavnimi progami kot nalašč za najmlajše. Samo za male smučarke in smučarje je zabavna proga The Snake pravzaprav najboljša mešanica smučarske proge, zabavnega parka in smučarskega krosa. Mimogrede: šola Shred School v snežnem parku na Mokrinah pri žičnici Watschiger-Alm-Lift mladim talentom vsako nedeljo brezplačno ponuja profesionalne nasvete za prosti slog. Za družine je seveda izjemno privlačna ponudba v tednih Smučarskega presenečenja – takrat za otroke, stare do deset let, za nastanitev, oskrbo in smučarsko karto ni treba plačati niti centa, ob sobotah pa otroci, mlajši od deset let, lahko smučajo za le deset evrov. Podobna ugodnost velja tudi v manjših smučarskih središčih v bližini Mokrin – od Višprij (Weissbriach) in Belega jezera (Weissensee) do smučišča Koče - Muta (Kötschach-Mauthen).

Ziljska slanina in še kaj V zasneženi krajini na Mokrinah lahko uživate tudi na idiličnem pohodu s krpljami, v veseli dogodivščini s sankami ali ob posebni zabavi na osvetljeni nočni smuki. Na območju Mokrine - Preseško jezero je na voljo kar šest zabavnih sankališč, na omenjenem jezeru lahko drsate, za tek na smučeh pa vas čaka 80 kilometrov urejenih prog. Lahko uživate tudi v kulinaričnih doživetjih. Vsekakor morate pokusiti začinjeno ziljsko slanino – med tamkajšnjimi najbolj znanimi mesarji, ki znajo to pripraviti, je vsekakor Hans Steinwender. Nikakor ne moremo niti mimo tradicionalnega ziljskega planinskega sira ali koroških štrukljev iz tanko razvaljanega testa, oblikovanih v za pest veliko blazino in napolnjenih s skuto in vrtno meto, mesom, špinačo, krompirjem in gobami ali sladki s klocami oziroma posušenimi hruškami. Seveda pa niso na voljo le alpske dobrote, saj bo svoje pridala tudi bližina Italije s svojo znamenito in okusno sredozemsko kuhinjo.