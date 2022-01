V severozahodni in osrednji Nigeriji se pastirji in kmetje že leta spopadajo zaradi dostopa do zemlje, nekatere skupine pa so se sedaj razvile v kriminalne tolpe, ki ubijajo, ropajo in ugrabljajo.

Nigerijska ministrica za humanitarne zadeve Sadiya Umar Farouq je napade v zvezni državi Zamfara označila za grozljive in tragične ter navedla prve uradne podatke o številu žrtev.

»Zaradi napadov banditov je bilo ubitih več kot 200 ljudi,« je dejala v izjavi, ki jo je danes potrdila tudi njena tiskovna predstavnica Nneka Ikem Anibeze.

Ministrica je dodala še, da je bilo razseljenih več kot 10.000 ljudi, potem ko so banditi porušili njihove domove, številne ljudi pa še vedno pogrešajo.