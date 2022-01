Tesla, ki je nedavno sedež preselil iz Pala Alta v Kaliforniji v Austin v Teksasu, je prodal 911.208 vozil modelov 3 in Y ter 24.964 luksuznih vozil S in X, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Samo v zadnjem četrtletju je družba dobavila 308.600 avtomobilov.

Z lansko prodajo je družba presegla načrte - januarja lani je napovedala, da bo v naslednjih sedmih letih povečala dobavo vozil za 50 odstotkov letno. Tesla se je uspel izogniti težavam v globalni logistiki, ki so prizadele avtomobilsko industrijo. Prvi mož Tesle Elon Musk je dejal, da so pomanjkanju čipov uspeli ubežati z novimi zasnovami čipov in preoblikovanjem programske opreme.

Ameriški avtomobilski proizvajalec je nov zagon dobil oktobra, ko je družbe za izposojo avtomobilov Hertz naročil 100.000 električnih vozil. Najava posla je Teslo znova pripeljala v izbrano druščino podjetij, ki so na borzi vredna več kot 1000 milijard dolarjev.

Tesla se je sicer znašel v preiskavi nadzornega organa NHTSA, ki zaradi varnostnih vprašanj preiskuje njegov sistem samodejne vožnje. Družba je tudi po vladni preiskavi pristala na spremembo programske opreme, po kateri vozniki na sistemu v vozilu ne morejo igrati videoiger, ko se avtomobil premika, poroča AFP.