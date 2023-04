Tesla je prodajo povečal na račun znižanja cen. Že januarja je za 20 odstotkov znižal cene modela y in drugih, marca pa še za najdražje modele s in x, in sicer za med 5000 do 10.000 dolarjev na vozilo. Odkar je centralna banka Federal Reserve lani marca začela višati obrestne mere v boju proti inflaciji, se je povprečno avtomobilsko posojilo podražilo za med štiri do sedem odstotkov.

Stopnja rasti Teslove prodaje je bila po mnenju analitikov sicer impresivna, vendar manjša od stopnje, potrebne za uresničitev obljube podjetja, da bo v bližnji prihodnosti letno povečalo dobave za približno 50 odstotkov. Tesla je v prvem četrtletju proizvedel več vozil, kot jih je prodal - proizvedel jih je 440.808 - saj je povečal proizvodnjo v novih tovarnah v bližini Austina v Teksasu, kjer ima sedež, v Berlinu v Nemčiji in Šanghaju na Kitajskem.

Visoke cene še naprej zavirajo prodajo

Na Teslinem dogodku ob dnevu vlagateljev v začetku marca je izvršni direktor Elon Musk priznal, da cenovna dostopnost še vedno zavira prodajo, vendar dodal, da si veliko ljudi še vedno želi kupiti Teslo. »Omejitveni dejavnik je njihova zmožnost plačila,« je dejal. Cena najbolje prodajanega modela y se na primer začne pri 54.990 dolarjih, medtem ko je za model 3 treba odšteti 42.990 dolarjev. Začetna cena modela s je 89.990 dolarjev, modela x pa 99.990 dolarjev.

Tesla je tudi pod vse večjim drobnogledom ameriških varnostnih regulatorjev, ki so sprožili več preiskav in zaradi nevarnega obnašanja prisilili k odpoklicu programske opreme za samostojno vožnjo brez šoferja. Nacionalna uprava za varnost v transportu preiskuje Teslo zaradi volana, nagnjenega k okvaram, varnostnih pasov, ki v primeru trka ne učinkujejo zadovoljivo in delno avtomatiziranih sistemov vožnje, ki so že povzročili prometne nesreče.