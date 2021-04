Proizvajalka luksuznih električnih vozil je v trimesečju ustvarila 10,39 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje, potem ko jih je v enakem obdobju lani 5,99 milijarde dolarjev. Močna rast prihodkov v prvem četrtletju po poročanju nemške tiskovne agencije DPA odraža dobro prodajo modelov 3 in Y.

V prvem četrtletju je Tesla kupcem dostavila 182.847 modelov 3 in Y, kar je 140 odstotkov več kot v enakem predlanskem obdobju. Modelov S in X so po drugi strani dostavili 2030 oziroma 83 odstotkov manj kot leto prej.