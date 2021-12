Tesla v odpoklic skoraj pol milijona vozil

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla bo odpoklical več kot 475.000 avtomobilov modelov 3 in S zaradi težav s kamero za vzvratno vožnjo in prtljažniki, ki povečujeta tveganje za nastanek prometnih nesreč, je sporočila ameriška uprava za varnost v cestnem prometu. Gre za avtomobile, ki so nastali med letoma 2014 in 2021.