»Sedaj lahko kupite Teslo z bitcoinom,« je na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisal Musk. S tem se je uresničil načrt, ki ga je Musk razkril februarja, da bo podjetje kot plačilno sredstvo kmalu sprejemalo tudi to najstarejšo kriptovaluto.

Bitcoin se je danes podražil za okoli tri odstotke. Pred desetimi dnevi je sicer bitcoin prvič presegel mejo 60.000 ameriških dolarjev (50.195 evrov), najvišjo vrednost je dosegel nekaj nad 61.700 dolarji.

Kupci na ameriški spletni strani Tesle lahko sedaj pri izbiri plačilnega sredstva izberejo bitcoin. Vendar pa jih bo podjetje ob tem zaprosilo za nekaj dodatnih informacij, namenjenih preverjanju identitete, so pojasnili v podjetju.

Ob tem so cene na spletni strani še vedno navedene v dolarjih, kar pomeni, da morajo kupci za Teslo odšteti različno število bitcoinov glede na vrednost te kriptovalute v času nakupa.

Sicer pa je Musk pojasnil, da bo Tesla neposredno sprejemal plačila v bitcoinih in da bo kriptovaluto obdržal, torej je ne bo pretvoril v fiat valuto.

Vrednost bitcoina letos hitro raste. Še sredi decembra je bilo treba za en bitcoin odšteti 20.000 dolarjev.

Zagovorniki bitcoin in druge kriptovalute vidijo kot prihodnost plačil in zavarovanje proti inflaciji v času, ko centralne banke po vsem svetu po pandemiji covida-19 pospešeno tiskajo denar. Kritiki jim očitajo pomanjkanje regulacije in nadzora, zaradi česar so priljubljene tudi pri kriminalcih in pri financiranju terorističnih dejavnosti.

Prav tako je še živ spomin na začetek leta 2018, ko so po hitri rasti in nato zlomu vrednosti bitcoina in drugih kriptovalut mnogi vlagatelji, ki so se za vlaganje v te valute celo zadolžili, pristali v velikih finančnih težavah. Mnogi so v takratni kriptomrzlici tudi postali žrtve goljufov.