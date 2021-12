»Tistemu, ki je poklical policijo in inšpektorje, želim, da mu vse lučke na smrekici pocrkajo in da mu pečica ne bo hotla keksov pečt, saj se očitno ne zaveda pomena božičnega duha.« »Pomanjkanje čuta do sočloveka je 'bolezen', ali če hočete, epidemija sodobne družbe, ki je bolj ubijalska od korone.« To sta le dva od številnih spletnih odmevov na sobotni mini glasbeni dogodek na osrednji ptujski tržnici, ki je bil namenjen predstavitvi dobrodelne akcije zbiranja denarja za nakup kombija za invalidnega Mateja Okorna Balabana s Smrjen pri Škofljici.

Matej in Sanja potrebujeta kombi Danes 19-letnega Mateja smo pred časom predstavili v Iskrici Nedeljskega dnevnika, s katero pomagamo otrokom v stiski. Fant je zaradi prometne nesreče od štirinajstega meseca starosti na invalidskem vozičku. Ne hodi, ne prepoznava črk, ne more pisati, peša mu vid in ima pogoste epileptične napade. Z mamico Sanjo živita sama. Matejeva največja ljubezen je glasba, zato ga Sanja vozi na koncerte. Z dvanajst let starim berlingom, v katerega lahko spravita le ročni voziček. To ji zelo otežuje skrb za otroka, zato že več let sanja o prilagojenem kombiju, v katerem bi bil prostor za električni voziček in za ležišče, da bi lahko v njem z Matejem tudi prenočila. A je zanju cenovno nedosegljiv. Nekaj denarja sta že prihranila, okoli štiri tisočake ima za želeni kombi pripravljene tudi Iskrica, za pridobitev manjkajočega zneska pa se trudi srčen mariborski glasbenik Marko Soršak - Soki, bobnar skupine Elvis Jackson, ki je znan po svoji dobrodelnosti.

Dobrodelna kitara Za lažja potovanja na koncerte želi Soki Mateju in tudi drugim otrokom s posebnimi potrebami pomagati z dobrodelno kitaro, ki jo je iz okoli pet tisoč sntntnov (čepkov za odpiranje pločevink) izdelal mlad glasbenik Jernej Ježovnik iz Žalca. Soki s kitaro potuje po Sloveniji k znanim glasbenikom, ki nanjo zabrenkajo, z njimi posname krajši pogovor, vse skupaj ob torkih ob 20.20 predvaja na facebook strani Marko Soršak Soki »20 za 20« in ob tem ljudi spodbuja k dobrodelnim prispevkom. V prazničnem decembru je Soki Mateju pripravil posebno presenečenje. V dogovoru s ptujsko županjo Nuško Gajšek je v soboto na tamkajšnjo tržnico povabil novinarje, da bi jim predstavil dobrodelno akcijo, in pevca Mirana Rudana, ki je Mateju v živo zapel štiri pesmi. Dogodek na prostem je skupaj s kratkim nagovorom županje trajal le kakih petnajst minut. Očitno dovolj, da se je v trenutku, ko se je začela peščica zbranih razhajati, uspelo iz marice izkrcati policistom. Na tržnico je prispela tudi inšpekcija. Organi pregona in nadzora so se odzvali na anonimni klic, češ da zbrani kršijo protikoronske ukrepe. »Počutili smo se kot kriminalci. Žalosten in nemočen sem,« nam je po tem neljubem pripetljaju potožil Soki. Na svojem profilu facebook pa je anonimnega prijavitelja ali prijaviteljico vprašal: »Kakšen človek si, da pokličeš inšpekcijo in policijo, ker na svežem zraku fantu, ki že celo življenje živi na vozičku, pripraviš presenečenje za božič?« Oglasil se je tudi pevec Miran Rudan, ki je zapisal: »Ko narediš nekaj dobrega, da osrečiš človeka, ki mu življenje ni prizanašalo, in ko vidiš te iskrice v očeh, se vprašaš: kako ima nekdo srce, da uniči ta trenutek? Se lahko takšen človek pogleda v ogledalo?« Matejeva mamica Sanja pa je med drugim sporočila, kako je živeti z invalidnim otrokom: »Bilo je težko in je še vedno. Nihče ne ve, kaj se skriva za nasmeškom, ampak Matej je tisti, ki vsako jutro z nasmeškom deli energijo. Nasmejte se ljudem okrog sebe, mogoče je samo to tista malenkost, ki jo potrebujejo.«

Po svoje hvaležni anonimnežu Sanja nam je zagotovila, da nihče od sodelujočih pri presenečenju ni nikogar ogrožal, in dodala, da je bilo le pol ure po njihovem srečanju na bližnjem drsališču ljudi kot mravljic. Povedala je tudi, da policijsko-inšpekcijski obisk Mateju na srečo ni skalil veselja. Nasprotno, ko ga je na in validskem vozičku potiskala mimo policistov, jim je veselo pomahal, saj ima može v modrem zelo rad. Ptujska županja Nuška Gajšek, ki je po Sokijevih besedah prevzela odgovornost za mini glasbeno presenečenje na prostem, nam je pojasnila, da je bil inšpekcijski postopek korekten, prav tako policijska obravnava, in da nadaljnji postopki niso bili uvedeni. Anonimnež, ki se je spravil na tiste, ki skušajo Mateju pomagati, je torej dosegel nasproten učinek od želenega. Zahvaljujoč njemu zdaj za Sokijevo dobrodelno akcijo ve vsa Slovenija, zato je upati, da bo Mateja poleg glasbe kmalu razveseljevala tudi vožnja s kombijem, prilagojenim njegovi invalidnosti.