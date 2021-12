Na prihajajočih volitvah je zato KUL edina alternativa aktualni koaliciji. Štiri stranke predstavljajo alternativo nacionalistični SDS, ki svojo politiko po skoraj dveh letih zavoženega boja proti covidu-19 utemeljuje na antikomunizmu in odnosu do preteklosti. Šovinizem, homofobija, spodbujanje rasne in verske nestrpnosti, uničevanje institucij, napadi na medije, grožnje državljanom, sramotenje države pred Evropo in svetom so le latentne posledice, na katere vladajoča garnitura netalentiranih politikov pristaja v zameno za zdravljenje lastnih frustracij. Slovenija zato potrebuje normalizacijo, ki pogojuje sestop z vlaka vzporedne realnosti, v kateri živijo Janez Janša in njegovi politični sopotniki. Večer v soboto