V petek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod tudi delno jasno. Ponekod po nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo na severozahodu okoli -10, drugod od -4 do 0, ob morju 2, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, na severu tudi delno jasno. Po nekaterih nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja. V nedeljo bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Ciklon nad severnim Sredozemljem se počasi polni, vremenska fronta se umika proti vzhodu. Nad naše kraje od jugozahoda doteka vlažen in v višinah hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo občasno še padavine. Ob Jadranu bo deževalo, možna bo kakšna nevihta. Drugod bo večinoma rahlo snežilo. V petek se bo po deloma jasnem in ponekod meglenem dopoldnevu popoldne od zahoda pooblačilo.

Biovreme: Danes čez dan bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave, moteno bo tudi spanje v noči na petek. Zvečer bo vremenska obremenitev prehodno popustila, v petek čez dan pa se bo spet okrepila.