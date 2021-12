Z zmago so gosti, ki so komaj drugič na zadnjih šestih tekmah presegli sto točk, zaustavili tudi niz petih zaporednih zmag Memphisa, ki pa so nastopili brez Jaja Moranta. Sprva je bil poškodovan, nato pa je vstopil še v proticovidne protokole lige, četudi je polno cepljen. Trener Taylor Jenkins je dejal, da se dobro počuti.

Prvi strelec domače ekipe je bil tako Jaren Jackson mlajši, ki je prav tako kot Dončić zbral 26 točk.

Dončić, ki je bil zaradi poškodbe levega gležnja pred tekmo še vprašljiv za nastop, je 26 točkam dodal še osem skokov in sedem podaj, izgubil je sicer devet žog, skupno pa je še na svoji 15. zaporedni tekmi zbral vsaj 20 točk.

»Res na visoki ravni igramo obrambo. Počasi se prebuja tudi napad. To je dober znak, da smo iz igre danes metali 48-odstotno in nismo dovolili 40+ trojk,« je po zmagi dejal Jason Kidd, trener Dallasa, ki ima zdaj natanko 50-odstoten izkupiček zmag (12-12).

Naslednja tekma Dallas čaka v petek po lokalnem času, ko bo niz treh gostujočih tekem nadaljeval v Indiani.

Zmagali so tudi Denver Nuggets, katerih član je Slovenec Vlatko Čančar. Zlata zrna so v New Orleansu proti domačim pelikanom zahvaljujoč 11 točkam Nikole Jokića v podaljšku - skupno je srbski zvezdnik zbral 39 točk, 11 skokov in 11 podaj - slavila s 120:114, Čančar pa po odločitvi trenerja ni vstopil v igro.