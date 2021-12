Zavedamo se krutega dejstva, da smo v tej rubriki napovedali že marsikaj groznega, kar se je pozneje uresničilo (recimo večkratne vrnitve Jelka Kacina), ampak tako kot Janša ne more, da ne bi tvital neumnosti, in kot škorpijon ne more, da ne bi pičil žabe, mi ne moremo, da ne bi napovedali, kaj se bo zgodilo na današnji, kakopak nočni seji vlade. Pričakujte, da bo Janša tam enkrat okoli polnoči tvitnil, da se od tistega trenutka dalje zaradi zajezitve epidemije do nadaljnjega zapirajo vse tržnice.

Da ne boste preveč jezni na nas, ko se bo to res zgodilo, pa še nasvet: pojdite čim prej po zelje in repo ali, kot bi dejal prej opevani Kacin: »Uživajte, dokler lahko.«