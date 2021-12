Zjutraj bo na severozahodu okoli -4, drugod od -2 do 1, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.

V četrtek bo večinoma oblačno. Občasno bodo še padavine. Na Primorskem bo deževalo, ob morju bo lahko zagrmelo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes zvečer do četrtka zjutraj se bo na prehodu s Primorske na Notranjsko pojavljal žled. Ob morju bo danes zvečer pihal močan jugo, morje bo poplavilo nižje ležeče dele obale. Na Gorenjskem ter v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem bo zapadlo okoli 30 centimetrov snega, drugod po nižinah osrednje in južne Slovenije od 10 do 20, na vzhodu pa od 5 do okoli 10 centimetrov.

Obeti: V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. V soboto bo ponekod pihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad Genovskim zalivom se poglablja ciklon. Vremenska fronta se pomika nad Italijo. Z južnim vetrom k nam v višinah doteka nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bodo padavine od zahoda razširile na vse sosednje pokrajine. Ob Jadranu bo deževalo, drugod večinoma snežilo.

Jutri bodo občasno še padavine. Ob Jadranu bo deževalo, možna bo kakšna nevihta. Drugod bo večinoma snežilo.