Izdatki za ekonomske dejavnosti so s 4,6 odstotka BDP v letu 2019 porasli na 8,1 odstotka BDP v 2020. Glede na 2019 so bili lani tako višji za 1,58 milijarde evrov. »Višji izdatki so bili v glavnem rezultat ukrepov, sprejetih kot odziv na epidemijo covida 19,« pojasnjuje statistični urad. Večji del tega zneska so bila izplačila subvencij za podporo trgu dela (1,41 milijarde evrov), manjši del pa izplačila turističnih bonov (128 milijonov evrov).

Za socialno zaščito je sektor država tudi lani namenil največji delež izdatkov, in sicer 18,7 odstotka BDP. S 7,97 milijarde evrov leta 2019 so se ti izdatki lani zvišali na 8,77 milijarde evrov. Glavni razlog za tolikšno rast so bila izplačila socialnih prejemkov v povezavi z interventnimi ukrepi.

Več kot pol izdatkov za to področje je bilo namenjenih za področje starosti, predvsem za starostne pokojnine. Izdatki za starost so se zvišali za 8,4 odstotka, s 4,76 milijarde evrov na 5,16 milijarde evrov. Izdatki za področje bolezni in invalidnosti so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 15,9 odstotka oziroma z 972 milijonov evrov na 1,13 milijarde evrov. Izdatki za področje družine in otrok so se zvišali z 890 milijonov evrov na 936 milijonov evrov.