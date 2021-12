Prvi zvezdnik gostov je bil Donovan Mitchell, ki je dosegel 35 točk, vključno s štirimi trojkami, ter dodal še šest podaj. Mitchell je še na tretji tekmi v nizu za Utah, ki tesno sledi Golden State Warriors in Phoenix Suns na vrhu zahodne konference, dosegel vsaj 30 točk.

Gosti so z zmago obenem tudi zaustavili niz štirih zaporednih uspehov Clevelanda, čeprav je Garland zbral 31 točk.

Charlotte Hornets so uspešno prestali odsotnost LaMela Balla (proticovidni protokoli) in s 130:127 premagali Atlanta Hawks kljub odlični predstavi Traeja Younga s 25 točkami in 15 podajami.

Pri sršenih se je izkazal Miles Bridges z 32 točkami in s štirimi podajami, to sezono pa je že šestkrat presegel 30 točk.

Brandon Ingram pa je zbral kar 40 točk, vendar tudi to ni bilo dovolj za zmago njegovih New Orleans Pelicans, ki so s 108:118 izgubili proti Houston Rockets. Rakete so slavile še šestič zaporedoma.

Zvezdnik Washington Wizards Bradley Beal pa je tokrat zmogel le 14 točk, njegovi čarovniki pa so izgubili proti Toronto Raptors z 90:120. Beal je iz igre zadel le štiri od 12 poskusov.