V Varšavi internacionala nacionalistov

Poljska vladajoča stranka Zakon in pravičnost, ki je v sporu z EU zaradi podrejanja sodnikov in kršenja drugih načel ustavne demokracije, je konec tedna v Varšavi organizirala pogovore s še 15 nacionalistično-konservativnimi strankami, ki imajo svoje poslance v evropskem parlamentu. Do dogovora o skupni poslanski skupini ni prišlo.