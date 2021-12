Po tem ko se je pretekli teden na seznam zmagovalcev v svetovnem pokalu vpisal Anže Lanišek, je tokrat v Visli svoje ime na ta seznam zapisal Avstrijec Jan Hoerl.

Številne spremembe v finalu

Nizko zaletno mesto v prvi seriji pa je pomenilo, da so bile razlike med tekmovalci zelo majhne, saj so vsi skakali v »isto luknjo«, kakor se tekmovalci radi izrazijo, ko je dolžina skokov skoraj povsem enaka med vsemi. V drugo so se razlike povečale, saj je žirija najprej dvignila nalet za dva mesta, popustil je tudi veter v hrbet. Po nekaterih dolgih skokih pa se je žirija zopet odločila, da se vrne na zaletno mesto iz prve serije. Nato so se znova skrajšali tudi skoki. Odlično je dobre pogoje in višji nalet izkoristil Lovro Kos, ki je po odličnem drugem skoku (128m) prišel do uvrstitve kariere. Uspel je napredovati vse do 8. mesta. Iz višjega naleta je skočil tudi Peter Prevc, ki je tudi uspel napredovati za tri mesta. Ostali naši so nastopili iz nižjega naleta, vseeno pa so uspeli zadržati dobre uvrstitve. Timi Zajc je sicer izgubil pet mest in zaključil kot 16., Anže Lanišek je napredoval na 13. mesto. Veliko se je pričakovalo od Ceneta Prevca, ki je imel odlično priložnost, da postane še tretji izmed bratov, da se zavihti na oder za zmagovalce v svetovnem pokalu. Žal je finalu naredil manjšo napako in je zadoval na šesto mesto. Napake pa ni storil Avstrijec Hoerl, ki je z izjemnim skokom (128m) zadržal prednost po prvi seriji in je prišel do svoje prve zmage v karieri. Drugi je bil Norvežan Marius Lindvik, tretji pa še en Avstrijec Stefan Kraft.