Kot so navedli v ruski agenciji za letalski promet, se je Natovo letalo zelo hitro spustilo ter prekrižalo pot airbusu ruske letalske družbe Aeroflot, ki je s 142 ljudmi na krovu letel iz Moskve v Tel Aviv.

Zaradi tega je moralo komercialno letalo takoj spremeniti višino in smer letenja, so še sporočili in dodali, da se posadka Natovega letala ni odzvala na pozive ruskih kontrolorjev letenja.

Po poročanju ruskih medijev se je rusko letalo hitro spustilo za 500 metrov, da se je izognilo srečanju z vohunskim letalom, ki sta ga pilota sicer videla.

Po navedbah ruskih oblasti je moralo zaradi vohunskega letala smer letenja spremeniti tudi zasebno reaktivno letalo, ki je letelo iz Sočija v Skopje.

"Povečana aktivnost Natovih letal blizu ruskih meja predstavlja povečano tveganje za nevarne incidente tudi za civilna letala," je v sporočilu zapisala ruska agencija, ki je napovedala tudi protest po diplomatski poti.

Kateri državi je pripadalo Natovo letalo, ni znano, so pa po navedbah ruskih medijev v petek ruski lovci na območju opazili ameriški vohunski letali.

V zadnjem času se krepijo napetosti med Rusijo in Zahodom, ki Moskvo obtožuje, da kopiči vojaške enote ob meji z Ukrajino s ciljem napada nanjo. Rusija sicer takšne načrte zanika ter Nato obtožuje izzivanja.