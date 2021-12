Drugo mesto je na srednji skakalnici zasedla Avstrijka Marita Kramer (273,2 točke), ki je z današnjim uspehom prevzela tudi rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.

V današnjem finalu je nastopilo vseh šest slovenskih skakalk. Uspeh Bogatajeve so dopolnile Nika Križnar (252,6) s petim mestom, Ema Klinec (243,1), ki je oddala prvo mesto v svetovnem pokalu, je bila deveta, debitantka to zimo na najvišji ravni tekmovanj Nika Prevc (228,9) je bila 11., Jerneja Brecl (221) 14. in Špela Rogelj (220,5) 15.

V nedeljo bo v olimpijskem Lillehammerju še ena posamična tekma. Skakalke se bodo prvič to zimo pomerile na veliki napravi; prva serija bo ob 17.30.