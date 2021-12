Slovenska reprezentanca v biatlonu je poskrbela za eno večjih razočaranj v zadnjem času na tekmah svetovnega pokala. V Östersundu na Švedskem je v sprintu ostala brez točk, ženske pa še brez nastopa v zasledovanju, kjer ima pravico najboljših 60. Med moškimi je bil najboljši debitant na tekmah svetovnega pokala Lovro Planko, ki je z enim zgrešenim strelom in zaostankom dveh minut zasedel 49. mesto. »Prvi nastop v svetovnem pokalu mi je dobro uspel. Škoda, da sem zgrešil prav zadnji strel. Na progi sem se morda malo preveč zagnal v prvi krog, ampak sem potem kar dobro oddelal do konca. Zadovoljen sem,« je povedal nadarjeni 20-letni Lovro Planko, ki ima tri kolajne (dve srebrni v štafeti in bronasto med posamezniki) z mladinskih svetovnih prvenstev. Za 40. mestom, ki prinaša točko svetovnega pokala, je zaostal 17 sekund.

Miha Dovžan je na vsakem postanku zgrešil en strel in bil 50., Jakov Fak je po treh kazenskih krogih s 60. mestom komaj ujel zasledovanje v nedeljo. »Za menoj je slaba tekma. Tekaško sem se počutil celo nekoliko bolje kot pretekli teden, ampak streljanje je bilo slabo. Težko je bilo ustreliti, ker imam težave s prsti v hudem mrazu in je zelo težko izvajati strele. Potrudil sem se, ampak streljanje je bilo vseeno zelo slabo. Za dobre rezultate je treba ustreliti ničlo ali zgrešiti največ enkrat, da bi lahko pariral,« je menil Jakov Fak. »Edina pozitivna stvar je, da je mladi Lovro Planko v svojem krstnem nastopu dobro tekmoval. Drugi niso imeli sreče na strelišču. Slabšim strelskim nastopom je botrovalo tudi hladno vreme. Vseeno gledamo pozitivno naprej,« je dejal glavni trener Janez Marič.

Šved Sebastian Samuelsson je v zahtevnih razmerah v mrazu in vetru dobil tudi drugo letošnjo sprintersko tekmo za svetovni pokal in je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Med ženskami je bila najhitrejša 27-letna Avstrijka Lisa Theresa Hauser, ki je prišla do tretje zmage v karieri in bo prva favoritinja tudi v soboto v zasledovanju na 10 kilometrov. Hauserjeva je z zmago prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Slovenke so bile daleč od pričakovanj. Niso ostale le brez želenih točk svetovnega pokala, ampak tudi brez uvrstitve med najboljših 60, ki omogoča nastop na zasledovanju. Najboljša je bila Živa Klemenčič na 86. mestu. Slovenke so tako že končale z nastopi na Švedskem. »Östersund se ni izšel po naših pričakovanjih in željah. Z dosežki nikakor ne moremo biti zadovoljni. Res je šele začetek sezone in bilo je zelo mraz. Punce na strelišču niso bile natančne. Vseeno moramo iti pozitivno naprej in gledati proti Hochfilznu,« je povedala glavna trenerka slovenske vrste Andreja Mali.

Östersund v številkah Moški sprint, 10 km: 1. Samuelsson (Šve) 22:58,7 (1), 2. Jacquelin +18,0 (1), 3. Fillon Maillet (Fra) + 21,5 (1), 4. Latipov (Rus) +26,1 (0), 5. Sjastad Christiansen (Nor) +31,1 (1), 49. Planko +2:00,2 (1), 50. Dovžan +2:00,3 (2), 60. Fak (Slo) +2:14,3 (3), 87. Bauer +2:56,1 (3), 100. Vidmar (vsi Slo) +3:24,6 (1). Skupno (po 3 tekmah): 1. Samuelsson (Šve) 121 točk. 2. J. T. Boe (Nor) 120, 3. Sjastad Christiansen (Nor) 118, 30. Fak 40, 51. Dovžan (oba Slo) 12. Ženski sprint, 7,5 km: 1. Hauser (Avs) 19:30,2 (0), 2. Öberg (Šve) +12,5 (2), 3. Sola (Blr) +14,4 (1), 4. Alimbekava (Blr) +20,6 (0), 5. Preuss (Nem) +24,2 (1), 86. Ž. Klemenčič +2:42,3 (3), 90. P. Klemenčič +2:50,7 (3), 98. Vindišar (vse Slo) 3:11,8 (1). Skupno (po 3 tekmah): 1. Hauser (Avs) 134 točk, 2. Alimbekava (Blr) 129, 3. Öberg (Šve) 111.