Eric Zemmour, nekdanji kolumnist in uvodničar znanega pariškega desničarskega dnevnika Le Figaro, je včeraj prek videa na spletu sporočil, da bo kandidiral na predsedniških volitvah aprila 2022. Milijoni Francozov, ki se navdušujejo nad njim, tudi zaradi njegovih trditev o islamizaciji Francije in načrtnem naseljevanju Afričanov v Evropi, so več mesecev nestrpno čakali na ta njegov korak. Oktobra so ankete celo napovedale, da bi se poleg predsednika Emmanuela Macrona prav on uvrstil v drugi krog predsedniških volitev. V zadnjih tednih pa mu ne kaže več tako dobro.

Volilce bi speljal Le Penovi in tudi Republikancem »Ni več čas, da se Francija reformira, ampak da se reši. Zato sem se odločil, da bom kandidiral na predsedniških volitvah,« je zdaj z dramatičnim glasom dejal Zemmour v sedemminutnem videu in ob spremljavi Beethovnove Sedme simfonije. »Doslej sem se zadovoljil z vlogo novinarja, pisca, z vlogo Kasandre (ki je napovedovala črno prihodnost). Verjel sem, da se bo to moje opozarjanje prijelo kakšnega politika. Zdaj nimam več teh iluzij.« Obrnil se je na Francoze, ki se počutijo kot »tujci v lastni deželi«, in obžaloval »propad Francije«, »dežele vitezov, Ivane Orleanske, Victorja Hugoja, barikad in Versaillesa, Napoleona, de Gaulla«. Ne bo dovolil »koloniziranja Francije z migranti« in Franciji hoče nazaj priboriti suverenost, ki so se je polastili evropski tehnokrati, je rekel in poskusil utelešati duha generala Charlesa de Gaulla, ko je 18. junija 1940 spodbudil k uporu v tedaj poraženi Franciji. Ni naključje, da se je 63-letni Zemmour, ki si je zadnja leta veliko priljubljenost in gledanost pridobil v svojih televizijskih oddajah in polemikah, razglasil za kandidata ravno zadnji dan novembra. Pridobiti si namreč hoče ne le volilce skrajne desničarke Marine Le Pen, ampak tudi desničarske stranke Republikanci, katere člani bodo danes začeli izbirati svojega predsedniškega kandidata med petimi tekmeci.